di Isabella Cattoni

L’Italia è tornata a correre e quest’anno Human Company parteciperà a TTG Travel Experience con una fiducia nuova. “I segnali sono incoraggianti - conferma il direttore commerciale Bruna Gallo – e la partecipazione alla fiera ha proprio l’obiettivo di rilanciare quel confronto franco con il trade che mai come ora servirà a dare importanti indicazioni sul futuro. TTG Travel Experience è tradizionalmente il ‘salotto del turismo italiano’ ed è importante esserci per interrogarsi insieme sui vorticosi cambiamenti degli ultimi anni”.

La stagione 2021

Human Company arriverà all’appuntamento di Rimini con una marcia in più:” La stagione 2021 è andata oltre le aspettative. Avevamo preventivato un budget in flessione del 35% rispetto al 2019, mentre ad oggi posso confermare che siamo in calo solo del 16%”.

Un risultato importante, che le numerose criticità riscontrate non hanno scalfito: “La stagione è partita in ritardo – aggiunge il direttore marketing, Valentina Fioravanti -. I clienti erano confusi su regole e protocolli e andavano informati correttamente. Le prenotazioni si sono mosse molto sottodata, e anche la difficoltà nel reperire personale è stata tangibile. Siamo tuttavia riusciti a superare le difficoltà e a trasformare la situazione cogliendo le nuove opportunità che si sono venute a creare, prima fra tutte quella di un’accelerazione dei processi di digitalizzazione già in atto”.



Il ritorno degli stranieri

“E i numeri – prosegue Bruna Gallo – dal 20 luglio a oggi sono letteralmente esplosi: agosto ci ha procurato un fatturato in crescita del 20% rispetto al 2019. Gli ospiti hanno optato per soluzioni più dispendiose a vantaggio di una qualità di prodotto più elevata. Se il mercato italiano si è riconfermato in prima posizione, procurando il 45% circa delle prenotazioni, sono tornati anche olandesi (+90% sul 2020), tedeschi (+57% sul 2020) e polacchi. A mancare sono stati invece i clienti da Gran Bretagna e Irlanda”.

Un altro motivo di fiducia riguarda infine la buona tenuta dell’autunno, con la ripresa dei gruppi scolastici. “Tutti segnali che fanno sperare in un 2022 finalmente più ‘normale’”.