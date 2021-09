Massa, Msc: “Oltre 30mila ospiti ora a bordo delle nostre navi”

di Amina D'Addario

"Su 19 navi 11 sono già ripartite, questo vuol dire che oltre la metà della nostra flotta sta navigando". Leonardo Massa (nella foto), managing director di Msc Crociere, parte da questo dato per disegnare il consuntivo della stagione 20/21. Una stagione "costruita in corsa", ha spiegato il manager in occasione di una conferenza stampa organizzata a bordo della Msc Virtuosa per il suo primo arrivo in Italia e trasmessa anche in streaming, ma che ha comunque regalato delle soddisfazioni.

"Abbiamo viaggiato in ben 21 nazioni con impegni e legislazioni differenti, mentre in questo momento - ha indicato Massa - stiamo portando in giro per il mondo oltre 30mila ospiti". Un dato molto importante per un comparto che "in Italia - ha proseguito - nel 2019 valeva 120mila posti di lavoro e oltre 14 miliardi di fatturato. Si parla giustamente di moda, ma - ha aggiunto - le crociere non sono da meno".



Massa ha poi sottolineato che nel corso dell'estate la compagnia ha movimentato in Italia oltre 1 milione di passeggeri. Le prenotazioni si continuano tuttavia a chiudere sempre sotto data. "Prima la crociera si programmava in media con 6/8 mesi di anticipo. È chiaro che i tempi decisionali si sono accorciati notevolmente, ma non è last minute, perché non c'è la ricerca del prezzo più basso. È l'incertezza delle regole a ritardare i tempi di prenotazione".