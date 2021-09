Garavaglia sui corridoi turistici: “Sto aspettando, Speranza mi ha promesso il via libera da un mese”

“Da un mese Speranza mi ha promesso il via libera definitivo alla riapertura dei corridoi turistici”. A rivelarlo è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia che, in tour elettorale tra Varese, Busto Arsizio e Gallarate, ha parlato anche di Malpensa e della situazione dell’outgoing.

“Per far ripartire il turismo - ha sottolineato a malpensa24.it - occorre anche far sì che gli italiani vadano all’estero, perché se non lo facciamo in maniera regolamentata ci facciamo prendere in giro, dato che i passeggeri fanno scalo in Francia o in Spagna e vanno alle Maldive”. La richiesta punta a far tornare i turisti italiani verso mete come Mar Rosso, Maldive, Seychelles, Zanzibar e Santo Domingo.



Il nodo della cassa integrazione

Garavaglia, dunque, attende il via libera ai corridoi e proprio per questo, spiega malpensa24.it, quando gli si chiede conto dell’eventuale prolungamento della cassa integrazione per i lavoratori del turismo, risponde: “Bisogna intervenire alla radice, facendo ripartire il lavoro. Poi nei casi di necessità gli ammortizzatori sociali ci sono, ma la cassa integrazione non è la soluzione, sarebbe come dire che la soluzione è il reddito di cittadinanza”.