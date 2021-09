Da Milano a Roma in bicicletta per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di riaprire i confini extra Schengen al turismo: Daniele Tonani (nella foto), titolare di Focus Himalaya Travel, partirà oggi alle 15 da piazza del Duomo, ingresso Galleria, per una settimana lungo la Penisola per segnalare la gravità della situazione. Sarà il presidente di Fto, Franco Gattinoni, a consegnare il ‘Manifesto per la liberta di viaggiare’ da portare a Roma.

“Siamo ormai fermi da un anno e mezzo. Totalmente fermi. All’inizio poteva andar bene, ma adesso conosciamo molte cose della pandemia, abbiamo i vaccini, i protocolli giusti e queste restrizioni non hanno più senso. Io sono passato da un milione e mezzo di fatturato a 35mila euro, ma non è solo una mortificazione economica. Mi sento in ginocchio anche dal punto di vista psicologico: la mattina ti alzi e ti senti inutile, ne esce sconfitta la tua valenza sociale di imprenditore”.



Tonani porterà al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al collega del Turismo, Massimo Garavaglia, il ‘Manifesto per la Libertà di Viaggiare’ che contiene le rivendicazioni e le proposte della Federazione turismo organizzato.

Saranno 760 chilometri in sette giorni: una maratona a pedali per giungere nel cuore della Capitale lunedì 27 settembre, Giornata mondiale del turismo. “Come professionista del settore ho bisogno di viaggiare - prosegue Tonani - e ho voglia di viaggiare. Lo faccio anche per sentirmi in viaggio. Ho sposato i punti del Manifesto e mi piace poter mettere a disposizione il mio tempo per tutto il movimento, mi piace fare qualcosa di concreto per spingere la politica ad agire”.