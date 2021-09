“Le Maldive di fascia alta, per Capodanno, sono già sold out. Ovviamente con cliente provenienti da altri mercati”.

La doccia fredda sul futuro dell’apertura di corridoi per le mete invernali arriva da De Luxe Travels, operatore specializzato proprio sull’Oceano Indiano, che racconta una realtà alla quale il pubblico italiano non è preparato, ma che i tour operator conoscono benissimo.



“Il mercato del lusso, su Maldive, è in forte aumento – spiega Simona Di Pumpo, titolare del t.o. – e, almeno per quanto riguarda le sistemazione up e upper level, a oggi i principali resort sugli atolli maldiviani hanno già esaurito le disponibilità per le vacanze di fine anno”.



Perché i turisti dagli altri mercati non hanno il divieto di viaggiare verso le Maldive, come invece è per gli italiani. Hanno semplici ‘sconsigli’, che non bloccano però le prenotazioni.



Un fenomeno, quello descritto da De Luxe Travels, che è ben noto ai tour operator nostrani, che non per nulla stanno facendo pressioni affinché si accelerino le procedure per eliminare i vincoli ai viaggi sulle mete lungo raggio.



“È un problema – dice Di Pumpo -: anche se oggi si aprisse la possibilità di tornare a viaggiare verso le Maldive per turismo, avremmo difficoltà a trovare sistemazioni per i clienti, almeno per quanto riguarda quelli di alto livello”.



Una beffa, dopo 18 mesi di attesa.