Msc Bellissima: anche in inverno le crociere in Arabia e Mar Rosso

Dopo l’ottimo riscontro della stagione inaugurale nella regione arabica Msc Crociere ha deciso che Msc Bellissima continuerà a navigare in Arabia Saudita e nel Mar Rosso anche nella stagione invernale 2021/2022.

L'unità sostituirà MscC Magnifica, il cui impiego nella regione era inizialmente previsto per questa stagione invernale, effettuando crociere di 7 notti con scalo in quattro porti dell’Arabia Saudita, Aqaba/Petra in Giordania e Safaga/Luxor in Egitto.



Gli itinerari

I viaggi, che incominceranno il 30 ottobre, avranno inizio a Gedda, facendo poi scalo nei porti di Ras Al Abyad, Aqaba per Petra in Giordania, Safaga per Luxor in Egitto e poi AlWajh e Yanbu in Arabia Saudita.



A bordo 12 ristoranti e più di 20 lounge, oltre alla famosa pasticceria Jean-Philippe Maury's Chocolate & Café, dedicata interamente a creazioni di cioccolato. Dieci le tipologie di cabine tra cui poter scegliere, oltre all'MSC Yacht Club con lussuose suite che si estendono su tre ponti, strutture private e un servizio maggiordomo 24 ore su 24.



Alla fine di marzo 2022 Msc Bellissima lascerà la regione e si riposizionerà in Giappone per le sue crociere programmate da Yokohama, la prima delle quali partirà il 21 aprile.