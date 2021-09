Dream Cruises: grande successo per la ‘crociera senza meta’

È stata definita 'crociera verso il nulla' ed è l’ultima trovata per ridare fiato al turismo. In effetti, la crociera a bordo della Genting Dream una vera e propria destinazione non ce l'ha.

La nave di Dream Cruises trascorrere infatti due o tre notti in viaggi intorno a Hong Kong, in un momento in cui i la maggior parte dei movimenti è ancora bloccata. Proprio per questo la crociera è indirizzata ai viaggiatori locali.



Come riportato da Il Messaggero, l'idea è stata realizzata da Dream Cruises: si tratta di un viaggio senza destinazione, un grande giro a Hong Kong che dura due o tre notti. I prezzi variano e durante la settimana le soluzioni sono più economiche; si va da una cabina con balcone fino alle suite con accesso a un ponte privato e piscina.



La nave Genting Dream è lunga 355 metri e potrebbe accogliere fino a 3mila persone ma ora la vendita dei biglietti è ridotta al 50%. Le misure a bordo sono rigorose: tutti i passeggeri devono essere completamente vaccinati oppure presentare un tampone negativo effettuato nelle ultime 48 ore, oltre ad essere sottoposti a controlli pre-imbarco e dichiarazioni sanitarie.



Tutti ricevono un dispositivo gps per essere monitorati in caso di infezione. Le mascherine sono obbligatorie negli spazi pubblici. Chi è salito sulla nave è rimasto soddisfatto: anziani residenti ma anche qualche famiglia con i bambini. Le vasche idromassaggio erano chiuse, mentre lettini e divani sui bar sul ponte erano tutti disponibili. Ma anche un campo da basket, da minigolf, un'area giochi per i bambini e una sala giochi per i più grandi. L'attrazione più frequentata è stata il casinò con slot, blackjack e cabaret.