Kuda: Angelo Massimetti nuovo direttore vendite

Kuda Tour Operator potenzia la squadra con la nomina di Angelo Massimetti quale responsabile vendite Italia.

Massimetti proviene da una lunga esperienza in aziende di rilievo nazionale e soprattutto una conoscenza profonda della rete agenziale e delle sue dinamiche, avendo collaborato con tour operator come Tourama, Alke e Volonline.



“La scelta - spiega il direttore commerciale di Kuda, Giancarlo Brunamonti - è motivata soprattutto dalla professionalità di Angelo Massimetti, dalle sue creatività, dinamismo, spirito di iniziativa, nonché da una forte attitudine al problem solving e alla customer satisfaction. Consapevoli che il periodo che viviamo è una sfida impegnativa ed ambiziosa, riteniamo che le qualità di Massimetti siano la giusta risposta e saranno a disposizione delle agenzie Kuda Tribe, per perseguire gli obiettivi aziendali che si muovono in totale sinergia con i bisogni del cliente e del trade”.