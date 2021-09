Gb Viaggi, Stefanelli: “Dalla grande crisi nuove opportunità per il prodotto Italia”

Dalle grandi crisi possono emergere anche nuove opportunità. In casa Gb Viaggi gli ultimi mesi si sono usati anche per comprendere le dinamiche del mercato che regoleranno le attività del futuro, perché, inutile dirlo, niente sarà più esattamente come prima.

A confermarlo è il direttore vendite, Domenico Stefanelli: “Abbiamo voluto interpretare la crisi che il settore turistico continua a vivere in questi anni segnati dalla pandemia come un momento carico di potenzialità. Proprio in questo momento critico siamo riusciti ad esprimerci al meglio. Iniziano ad arrivare infatti i primi segnali positivi registrati durante questa stagione estiva con cui abbiamo ottenuto una significativa crescita di prenotazioni e fatturato, che si attesta su circa 15 milioni di euro. Questi dati testimoniano quanto abbiamo investito nella qualità di prodotto e nella sicurezza per i nostri ospiti, credendo fortemente nella ripresa e nella crescita del turismo in Italia”.



Certo, i momenti difficili non sono mancati. “Il settore turistico è stato quello tra i più penalizzati dall’emergenza sanitaria. Lo shock legato all’emergenza Covid-19 da un lato ha portato ad una crescita esponenziale di domanda turistica per l’Italia, dall’altro ha richiesto un costante sforzo di progettazione”.



La necessità principale era quella di serenità e sicurezza. “Ecco perché abbiamo puntato a rassicurare i clienti proponendo una serie di garanzie per tutti i nostri ospiti. Garanzie che vanno da prenotazioni e pagamenti più flessibili, ad una politica di prezzi dinamici volti a garantire la migliore offerta, fino a riprogettazione degli spazi e alla gestione digitale dei flussi”.



Il turismo in Italia “sta cambiando direzione. In concomitanza dell’emergenza sanitaria, infatti, i viaggiatori si stanno sempre più orientando verso un turismo di prossimità che non necessita di lunghi viaggi, preferendo di gran lunga gli spostamenti in auto. Inoltre, un’altra tendenza che si sta registrando è la riduzione della durata media dei soggiorni che da un minimo di una settimana si attesta oggi su una media di 4 giorni”.



Le mete più gettonate si sono ovviamente confermate quelle balneari, “come ci si aspettava, con la Sicilia, la Puglia e la Calabria in testa, seguite da Sardegna e Campania. Nelle prime tre le strutture hanno registrato il sold-out sin dall’inizio della stagione estiva”. Non solo mare però: “Le vacanze estive in montagna hanno riscontrato un notevole successo con l’Abruzzo come destinazione in pole position”.



Per l’inverno, Stefanelli indica “Segnali positivi che ci orientano già nella stagione invernale 21/22 e che confermano la grande voglia di tornare a viaggiare. Il nostro team sta lavorando per presentare la stagione con tantissime novità di prodotto e offerte commerciali”.

