Il ritorno di Cunard, Gioco Viaggi rilancia le crociere British Style

“Il ritorno delle crociere Cunard e, in generale, del settore crocieristico ci fa guardare al prossimo inverno con maggiore fiducia. Veniamo da un periodo estremamente teso e difficile. Riaprire le prenotazioni e riallacciare i rapporti con i nostri partner commerciali ha il sapore di una ripresa per troppo a lungo attesa”.

Così Gigi Torre, titolare Gioco Viaggi e rappresentante in Italia di una serie di compagnie di crociera internazionali, commenta il ritorno della programmazione di Cunard, che dal prossimo 13 ottobre riparte.



Il primo viaggio sarà una crociera breve di 5 giorni nel Nord Europa ed a seguire, fino a gennaio 2022, la Queen Elizabeth effettuerà itinerari tra le 10 le 14 notti che toccheranno le Canarie e la Costa Atlantica, con partenze e rientri a Southampton.



Sarà invece l’ocean liner Queen Mary 2 ad ospitare le crociere dirette ai Caraibi, con partenze da Southampton, New York o Ft. Lauderdale (e rientri negli stessi porti). La lunghezza di questi itinerari varia dalle 14 alle 28 notti e le partenze sono in programma per le date del 14 gennaio, 15 e 22 febbraio, 27 e 30 marzo.



I Caraibi di Queen Mary 2 continueranno fino a marzo 2022, alternandosi con le storiche traversate atlantiche da Southampton per New York e viceversa.