Un giorno cruciale, impresso nella memoria di tutti e in particolare di chi lavorava nel turismo. A 20 anni da quel fatidico 11 settembre 2001, l’allora direttore generale di Hotelplan Italia Anna Schuepbach racconta come visse quelle convulse giornate ai microfoni di Ritratti, il podcast di TTG Italia.



Ma il manager si conquistò un posto ancor più di rilievo nella storia recente del turismo perché, insieme a Marco Cisini, ideò ‘Io vado a New York’, l’iniziativa progettata per rimettere un moto un turismo che pareva paralizzato dalla paura. E così Hotelplan riuscì a ridare vita al settore.