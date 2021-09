Explora Journeys lancia il servizio 'su appuntamento' per i consulenti di viaggio

Explora Journeys ha annunciato il lancio del suo servizio ‘su appuntamento’, pensato per i consulenti di viaggio.

Il servizio su appuntamento è il frutto di mesi di ricerca, sondaggi e focus group: con 4 ‘click’ i consulenti di viaggio partner potranno fissare un appuntamento con un rappresentante della customer experience di Explora Journeys, che verrà immediatamente confermato con un messaggio personalizzato di presentazione della persona a loro dedicata.

Il telefono del consulente di viaggio squillerà all'ora stabilita per l'appuntamento scelto, eliminando così i tempi di attesa. Gli appuntamenti sono attualmente previsti in inglese, con altre lingue (tedesco, italiano, francese e spagnolo) che saranno disponibili prossimamente. Gli appuntamenti saranno programmati per una durata di 30 minuti per consentire di discutere e prevedere una lista d'attesa per una suite specifica in uno o più degli otto viaggi inaugurali durante il primo anno di Explora I, compreso il viaggio inaugurale della nave il 16 maggio 2023.



Le richieste della lista d'attesa sono senza impegno e non richiedono alcun acconto fino a quando i consulenti di viaggio, tramite un appuntamento successivo, potranno convertire la loro opzione in una prenotazione definitiva sulla quale, a questo punto, riceveranno la commissione.



"Explora Journeys garantirà una fuga versosul mare sperimentando l’'Ocean state of mind’ - ha detto Chris Austin, chief sales officer -. Costruita da Fincantieri e progettata in collaborazione con alcuni dei più importanti designer di superyacht di lusso al mondo, la nostra flotta di quattro navi offre spazio, privacy, comfort ed eleganza. Inoltre, uno dei nostri punti di forza è il modo in cui supportiamo la comunità globale di consulenti di viaggio".



Il servizio su appuntamento sarà mantenuto a tempo indeterminato per consentire ai consulenti di viaggio di fissare un appuntamento per discutere ed effettuare una prenotazione per i loro clienti. In alternativa, dopo l'apertura ufficiale delle vendite, i consulenti di viaggio potranno chiamare un numero dedicato presso l'Experience Centre o cliccare il tasto ‘per chiamare’ dal sito web di Explora Journeys.