di Isabella Cattoni

Ota Viaggi si prepara ad archiviare una stagione impegnativa. E anche se le vendite hanno portato risultati importanti, “La complessità della gestione vista la situazione attuale è stata sicuramente notevole”.



Le criticità

Massimo Diana (nella foto), direttore commerciale dell’operatore, sottolinea come a pesare siano stati soprattutto l’assenza di turisti stranieri, l’incertezza nel sistema trasporti e l’affiorare di problematiche gestionali dovute a carenza di norme certe messe in campo da parte del Governo. “E a tutto ciò si è andato ad aggiungere il problema Covid, un fattore da non mettere in secondo piano. Siamo, infatti, alla seconda stagione commerciale con la pandemia e i problemi continuano a essere innumerevoli nel gestire le problematiche quotidiane”.



Pochi voucher

Sul fronte del riscatto dei voucher ancora non utilizzati, Diana riconferma che “ Ota Viaggi aveva già deciso nel 2020 di non intraprendere la politica dei voicher. I pochissimi che erano stati emessi sono comunque stati già tutti convertiti”.

Italia congestionata

Fra i temi sui quali concentrarsi nel futuro, Diana sottolinea il cambiamento delle dinamiche di mercato a causa di una congestione della domanda sull’Italia. “Questo è l’argomento sul quale concentrarci nel prossimo futuro, anche se in realtà si tratta di criticità sempre esistite e mai affrontate seriamente”. In linea generale, “Tutta l’ Italia è stata molto richiesta e noi di Ota Viaggi non abbiamo riscontrato diversificazioni fra le diverse destinaznioni. Naturalmente l’esposizione che il tour operator ha su Sardegna e Sicilia ne comporta una naturale differenziazione”.



Verso il futuro

La programmazione delle prossime stagioni è ancora “work in progress, ma non mancheranno tante novità e grandi riconferme. Siamo al lavoro sugli investimenti da effettuare nel 2022 per continuare a crescere ed offrire una proposta sempre più completa”.