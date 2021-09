Club Med sbarca sulle piste di sci del Canada: a dicembre il Club Med Québec Charlevoix

Aprirà il prossimo 3 dicembre il Club Med Québec, il primo Med sulle piste da sci del Canada. Situato su 120 ettari di terreno, il nuovo ski resort con vista sul fiume St. Lawrence offrirà pacchetti sci all-inclusive nelle sue 300 camere e una terrazza di 100 metri quadrati completa di vasca idromassaggio con vista sulla regione di Charlevoix.

Il Med offre anche le sistemazioni in suite con aree salotto e arredi in pelle per rilassarsi dopo una lunga giornata sulle piste.



Il pacchetto include accesso ski-in/ski-out illimitato, skipass e lezioni di sci e snowboard di gruppo senza costi aggiuntivi. Altre attività includono pattinaggio sul ghiaccio, racchette da neve, slitte trainate da cani e nordic walking per coloro che desiderano qualcosa di diverso.