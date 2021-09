Princess Cruises presenta il programma di crociere in Giappone

Princess Cruises ha presentato il programma sul Giappone a far data dal 2023, che comprende itinerari che vanno dalle isole tropicali meridionali di Okinawa a Hokkaido.



La Diamond Princess, in grado di trasportare 2mila 670 ospiti, ritorna per l'estate e l'autunno del 2023 per celebrare il suo decimo anniversario di partenza da Tokyo (Yokohama) e Kobe. Servendo 38 destinazioni in quattro paesi grazie a 43 itinerari unici, Diamond Princess offrirà 57 partenze per crociere da 5 a 19 notti. Come ricordato da Travelmole, i momenti salienti del programma Japan 2023 di Princess Cruises includono la visita al castello di Osaka e al tempio di Seiryu-ji, sede del più grande Buddha seduto in bronzo del Giappone, il festival di Kyoto Gion, il monte Fuji e il memoriale della pace di Hiroshima.

Con i Japan Cruisetours si accontentano poi i viaggiatori che hanno più tempo a disposizione per esplorare il Giappone. Princess offre infatti un tour di 13 o 14 notti combinando soste più lunghe a terra e crociera.