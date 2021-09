Msc incentiva l’advance booking, i programmi per l’inverno

Msc Crociere pensa all’inverno con un piano il cui obiettivo è spingere l’advance booking. “Per noi - spiega il managing director Leonardo Massa - si tratta di un investimento per stimolare il mercato, un’azione che si inserisce nel nostro programma di lungo periodo per riportare gradualmente le persone ad anticipare la pianificazione dei loro viaggi”.

Ecco dunque che la compagnia ha deciso di premiare i viaggiatori previdenti. Chi infatti deciderà di prenotare la sua prossima crociera Msc entro il 24 ottobre potrà imbarcarsi pagando la quota crociera dimezzata, ovvero per una cabina doppia si pagherà solo il prezzo della prima persona.



Le rotte invernali

Ampia la scelta delle destinazioni, a cominciare dal Mediterraneo dove la compagnia quest’anno offrirà crociere settimanali a bordo di Msc Grandiosa (già operativa anche lo scorso inverno) e Msc Fantasia, entrambe nel Mediterraneo occidentale con homeport Genova. L’itinerario della prima prevede tappe a Genova, Civitavecchia, Palermo, Malta, Barcellona, mentre Msc Fantasia toccherà Genova, La Spezia, Napoli, Palma di Maiorca, Barcellona e Marsiglia. Sarà possibile iniziare e terminare la crociera da uno dei porti italiani, scegliendo quello più vicino a casa propria.



A partire da novembre Msc Crociere offrirà itinerari nel Mar Rosso con crociere settimanali in partenza da Gedda verso Ar Ras al Abyad in Arabia Saudita, Aqaba (Giordania), Safaga (Egitto) con possibilità di escursione a Luxor e Al Wajh (Arabia Saudita) che offre la possibilità di raggiungere al valle di Al-Ula, sito Unesco, un’oasi nel deserto con reperti archeologici millenari. Successivamente la nave tornerà nell’homeport di Gedda.



Per quanto riguarda, invece, gli Emirati Arabi, Msc Virtuosa arriverà nel Golfo con una crociera di 20 giorni in partenza da Genova, un’occasione unica per visitare in un solo viaggio le mete più belle del Mediterraneo orientale, attraversare il Canale di Suez e scoprire le più suggestive destinazioni turistiche dell’Arabia Saudita, Oman ed Emirati Arabi. Giunta a Dubai, a partire dal 27 novembre offrirà crociere settimanali nel Golfo fino a fine marzo 2022, raggiungibili con voli diretti dall’Italia.



Infine ai Caraibi Msc Divina effettuerà crociere in partenza da Port Canaveral con itinerari di 3, 4 o 7 notti alla volta di Messico e Bahamas. A partire da dicembre fino al resto della stagione invernale Msc Divina partirà da Miami per itinerari di 3, 7 o 11 notti con tappe anche in Giamaica, Honduras, Isole Cayman, Aruba, Belize e Colombia. Da novembre si aggiungeranno anche gli itinerari invernali di Msc Meraviglia in partenza da Port Canaveral e di Msc Seashore da Miami. Tutte le navi faranno sempre tappa a Msc Ocean Cay, l’isola delle Bahamas che Msc Crociere ha trasformato in riserva marina.

“Msc Crociere sin dalla ripartenza della scorsa estate - sottolinea Massa -, oltre a mettere in pratica un protocollo di salute e sicurezza che ha fatto scuola nel mondo, ha rispettato i programmi delle crociere messe in vendita proprio con l’obiettivo di ridare fiducia agli italiani sulla possibilità di pianificare le proprie vacanze con il giusto anticipo, con tutti i vantaggi che ne conseguono. Una scelta che ci ha premiato perché quest’estate decine di migliaia di italiani ogni settimana hanno scelto di partire in vacanza con Msc”.