Il progetto avrebbe dovuto vedere la luce già oltre un anno fa, poi la crisi legata alla pandemia ha imposto una pausa di riflessione. Ora invece antro la fine del 2021 la ‘galassia’ che fa capo a Ernesto Preatoni approderà in Borsa. Ma non verrà scelta Piazza Affari: per l’operazione si andrà fuori dai confini italiani e più precisamente a Parigi.

I primi dettagli sono stati svelati dal figlio dell’imprenditore che ha inventato il turismo sul Mar Rosso. In un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore Eugenio Preatoni, ceo di Domina Vacanze, ha spiegato che tutte e 40 le società che ruotano intorno agli investimenti del padre verranno raccolte in una holding che si chiamerà appunto Preatoni.



Le tappe

“Lo sbarco in Borsa servirà a razionalizzare il tutto – ha spiegato il manager - perché un conto è presentarsi con una unica società un altro è di volta in volta con una società diversa. La forza contrattuale, per esempio con le banche, è certamente diversa”.



Per accelerare le operazioni non verrà però effettuata una Ipo: “Abbiamo trovato un veicolo – ha aggiunto Preatoni -: abbiamo già rilevato una società già quotata e svuotata che stava per essere delistata dai commissari perché non aveva più ragione di esistere. Abbiamo approfittato di questa occasione perché listare una società è molto più complesso mentre fare gli apporti è molto più semplice”.



Il post quotazione

Dopo la quotazione per la galassia Preatoni inizierà un nuovo corso che prevede il rebranding del gruppo e l’espansione del numero delle strutture.