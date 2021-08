Viking annuncia le World Cruise 2023/24

Viking ha annunciato le Viking World Cruise 2023-2024, crociere da 138 giorni attraverso 28 Paesi e 57 porti.

Le date di partenza sono due, entrambe da Fort Lauderdale, ossia il 20 dicembre 2023 per Viking Sky e il 23 dicembre per Viking Neptune.



Si attraverserà l'America Centrale per superare poi il Canale di Panama e toccare la West Coast degli Stati Uniti. Da Los Angeles si navigherà nel Pacifico verso Hawaii, Australia e Nuova Zelanda prima di giungere in Asia, Medio Oriente, Mediterraneo e Londra come tappa finale.



I prezzi per questi itinerari partono da circa 55mila dollari a persona.



"Siamo felici di offrire ancora una volta la possibilità di fare il giro del mondo", ha dichiarato Torstein Hagen, Chairman di Viking a travepulse.com ( https://urlsand.esvalabs.com/?u=https://www.travelpulse.com/news/cruise/viking-announces-new-world-cruises-for-2023-2024.html&e=fb7fe6df&h=d0a7eda2&f=y&p=n ).



"Le nostre precedenti World Cruise sono state sold out in poche settimane e adesso stiamo notando un interesse crescente verso questo tipo di viaggi lunghi". G. G.