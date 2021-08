Fosun rilancia il brand Cook triplicando il portfolio delle strutture

Fosun prepara il rilancio in grande stile del brand Cook e pianifica di triplicare le strutture a marchio entro i prossimi 18 mesi portandoli a non meno di 30 in totale entro la fine del prossimo anno, sviluppando il concept anche in Cina, dove è già presente con una struttura.

Secondo quanto riportato da TTG Media, il processo coinvolgerà Casa Cook, Cook’s Club, Cook’s Home. Attualmente sono una decina in totale i resort che operano sotto queste insegne, distribuiti tra Mediterraneo e Mar Rosso più uno in Bulgaria.



Alla fine di giugno, Fosun aveva stipulato accordi di franchising con 14 hotel nella regione Emea e quattro nuovi accordi di gestione in Cina. Si è inoltre impegnata a continuare a sviluppare marchi spin-off "basati su interessi di nicchia" e ad ampliare la diffusione geografica del portafoglio.