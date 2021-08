Viaggi dell’Airone lancia il brand Airon Villas, Casali & Hotels in Italia

Un nuovo brand in casa dei Viaggi dell’Airone di Angelo de Negri. Il gruppo ha infatti lanciato Airon Villas, Casali & Hotels dedicato al turismo di prossimità, con strutture aperte sia al leisure che al segmento meeting.

I Casali dell’Airone sono in Umbria, a Parrano, un borgo a soli 25/30 chilometri dalle principali località turistiche dell’area come Città della Pieve, Orvieto, Assisi, Perugia e lago Trasimeno. Le strutture mettono a disposizione due piscine ed una vasca Jacuzzi con possibilità di spazi per pranzo o cena con vista panoramica dell’intera vallata.



Tre i casali di proprietà del tour operator, Silvia, Il Girasole e La Primula, ma il catalogo proporrà l’offerta di altre strutture e ville presi in gestione sul territorio nazionale.



Per chi preferisce il mare, il brand affianca ai Casali umbri Villa Regina, che si affaccia sul panorama della spiaggia di San Francesco a Forio d’Ischia con vista sulle isole di Ponza e Ventotene. Infine, per una tappa a Napoli, il marchio comprende anche l’Hotel Airone e cinque b&b di lusso tra via Chiaia e Piazza dei Martiri.