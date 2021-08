Tui ha annunciato una raffica di cancellazioni nel suo programma estivo dal Regno Unito. I programmi del gigante del travel sulle destinazioni europee, comprese Italia e Spagna continentale, due dei suoi prodotti top, sono stati cancellati fino al 31 ottobre.

Anche i programmi per le destinazioni extra Ue sono stati annullati fino al 31 agosto compreso: fra questi i viaggi e soggiorni verso Florida e Messico (Cancun); India, Indonesia Maldive, Mauritius, Sri Lanka, Tanzania, Thailandia (Phuket), Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi) e Stati Uniti con voli non Tui.



Stop fino al 4 settembre, invece, per Aruba, Capo Verde, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Egitto, Italia (Napoli), Messico (Puerto Vallarta), Turchia e Tunisia, Canada, Kenya, Seychelles e Tobago con voli non Tui.



I programmi sono stati cancellati a causa della “persistente incertezza sui viaggi” dice l'amministratore delegato Fritz Joussen a TTG Media, che incolpa del rallentamento il sistema a semaforo introdotto nel Regno Unito per i viaggi all’estero.



I risultati del terzo trimestre recentemente pubblicati dall'operatore hanno, inoltre, mostrato che la Gran Bretagna era in ritardo rispetto ad altri mercati chiave europei, in particolare la Germania, per le vacanze estive del 2021.