Un successo al di là di ogni aspettativa quello della crociera sui 7 fiumi che Amawaterways ha lanciato quest’anno e che si terrà nel 2023. La compagnia di crociere, dopo l’edizione primavera e quella estate, ha aggiunto un terzo viaggio per l’itinerario che permette di visitare 7 Paesi in 46 giorni nel Vecchio Continente attraverso le principali vie d’acqua.

Il nuovo viaggio partirà il 24 agosto 2023 da Parigi per concludersi il 9 ottobre a Giurgiu in Romania.



L’itinerario toccherà la Francia a bordo di AmaLyra, poi gli ospiti si trasferiranno su AmaCerto ad Amsterdam per un viaggio che toccherà Olanda, Belgio, Germania, Lussemburgo, di nuovo Francia e Svizzera e infine viaggeranno su AmaVerde per la conclusione della crociera attraverso Germania, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria e Romania.



“I nostri Seven River Journey Through Europe hanno generato una risposta così straordinaria da parte dei nostri ospiti che abbiamo deciso di offrire un'altra opportunità ai viaggiatori di immergersi nelle regioni d'Europa durante la stagione autunnale” spiega Kristin Karst, vicepresidente esecutivo e co-fondatore di AmaWaterways.