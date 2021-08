Si chiama la Grand European Bucket List e rappresenterà la più lunga crociera nella storia di Windstar, con una durata di 79 giorni a bordo della Star Legend.

Partirà da Stoccolma il 25 luglio del 2023 l’itinerario più ambizioso della compagnia di crociere che prevede tra l’altro soste in porto per 71 giorni (con 11 overnight) e solamente 8 giornate in mare.



Verranno toccate alcune tra le principali città europee per poi approdare a Istanbul come ultima tappa il 12 ottobre.