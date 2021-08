Mangia’s Resorts con Rds per rilanciare la formula della resident radio

Torna la resident radio. Il format viene rilanciato quest’anno dai Mangia’s Resorts del gruppo Aeroviaggi insieme a Rds 100% Grandi Successi con un mese di dirette radiofoniche dal Mangia’s Pollina Premium Resort nei pressi di Cefalù.

“Con questa iniziativa desideriamo insieme a Rds trasmettere il valore del ritorno alla vita e al divertimento nello spirito pieno dell’estate – dice il presidente Marcello Mangia (nella foto) -, periodo per eccellenza dedicato alle vacanze e al relax che realizziamo con una proposta di alta gamma all’interno dei nostri resorts nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, tema che per noi rappresenta una priorità assoluta”.



L’avvio delle dirette coinciderà con Ferragosto e fino al 12 settembre gli speaker Filippo Ferraro, Giuditta Arecco e Renzo di Falco, trasmetteranno live dal Mangia’s Pollina Premium Resort, via radio, web e tv.