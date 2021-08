‘Go Green Pass’, l’alternativa di Go World al lungo raggio

Si chiama ‘Go Green Pass’ la nuova programmazione messa a punto da Go World per riportare i viaggiatori all’estero. In assenza di corridoi per il lungo raggio, l’operatore offre l’opportunità di raggiungere 7 destinazioni che richiedono la certificazione verde, senza obbligo di quarantena.

“Stanchi delle chiusure sul lungo raggio abbiamo pensato a creare un’offerta su quei Paesi che ‘sembrano’ extra-europei, ma nei quali i turisti possono accedere con il Green Pass senza obbligo di quarantena al loro ritorno – spiega in una nota Ludovico Scortichini, presidente di Go World -. Ripartiamo quindi proponendo alle nostre agenzie, sette destinazioni, quattro europee e tre isole caraibiche, dove i viaggiatori hanno la possibilità di tornare a intraprendere l’esperienza del viaggio il più possibile vicino a quella dell’era pre-Covid”.



Le proposte

Si tratta di viaggi su misura, individuali e di gruppo, per ogni tipo di budget. Le mete europee includono: Groenlandia, Isole Faroe, Isole Azzorre e Madeira. A queste si aggiungono destinazioni caraibiche: Reunion, Martinica, le Piccole Antille e Guadalupe.