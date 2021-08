Saga Cruises torna a navigare in acque internazionali

Saga Cruises tornerà a navigare con partenze dal Regno Unito in autunno. È fissato per il 5 ottobre infatti, il via dell'itinerario di Spirit of Adventure che in 5 giorni di viaggio toccherà Rotterdam, Amsterdam e Zeebrugge.

Il 24 ottobre sarà invece il turno di Spirit of Discovery che con la crociera 'Treasures of the Croatian Coast' da 22 notti porterà i passeggeri a Lesina, Spalato, Venezia, Valetta, Cattaro e Minorca.

Come riporta travelmole.com, Saga consentirà l'imbarco ai soli ospiti già completamente vaccinati.



Gaia Guarino