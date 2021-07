Msc, accordo con Cruise Saudi per le crociere nel Mar Rosso e nel Golfo Arabico

Diritti preferenziali di attracco per le crociere nel porto di Gedda fino al 2027. Questo quanto prevede l’accordo quinquennale siglato dalla Divisione Crociere del Gruppo Msc e Cruise Saudi.

L’intesa, annunciata in occasione dell’inaugurazione del nuovo terminal passeggeri della città, costituisce, spiega il gruppo in una nota, “un’ulteriore dimostrazione dell’impegno a lungo termine della compagnia per sostenere lo sviluppo del settore turistico locale, operando crociere nel Mar Rosso e nel Golfo Arabico”.



Msc Bellissima

Protagonista dell’inaugurazione del nuovo terminal è stata Msc Bellissima, che nella sua prima stagione nel Mar Rosso proporrà crociere di 3 e 4 notti in Egitto e in Giordania, con partenza da Gedda, Arabia Saudita, fino alla fine di ottobre. “La più grande e innovativa nave da crociera che opera nel Mar Rosso è salpata dal nuovo terminal di Gedda segnando un nuovo inizio per le crociere in Arabia Saudita e, più in generale, per la sua crescente industria turistica - ha commentato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises -. Ora i nostri ospiti provenienti da tutto il mondo potranno sperimentare gli itinerari unici in questo fantastico Paese. Grazie a questo nuovo accordo, lavoreremo all’unisono insieme a Cruise Saudi per far crescere e sviluppare un turismo sostenibile in Arabia Saudita, in linea con la nostra strategia e i nostri obiettivi. Lavoreremo insieme per attrarre ospiti da tutti gli angoli del mondo e dai mercati locali offrendo loro una vacanza speciale a bordo delle nostre navi nel Mar Rosso e nel Golfo Persico come nessun’altra”.



I piani

Msc Bellissima effettuerà 21 crociere nel Mar Rosso da Gedda tra la fine di luglio e la fine di ottobre con mini-itinerari di 3 e 4 notti a Safaga per Luxor, Egitto o Aqaba per Petra, Giordania prima di tornare nel suo homeport saudita. Queste crociere estive si aggiungeranno a quelle precedentemente annunciate nel Mar Rosso dell’inverno 2021/22 di Msc Crociere, con partenza da Gedda a partire da novembre.



La sua nave gemella Msc Virtuosa, lanciata quest’anno, farà anche il suo debutto in Arabia Saudita durante l'inverno 2021/2022, con scali nel porto di Dammam.