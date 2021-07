Norwegian Cruise Line, Katakolon nuovo porto di imbarco in Grecia

Norwegian Cruise Line ha annunciato l’inserimento di Katakolon - Olympia come nuovo porto di imbarco in Grecia. A partire dal 17 settembre 2021, gli ospiti che salpano a bordo delle crociere nel Mediterraneo di Norwegian Getaway avranno la possibilità di imbarcarsi nel porto ionico, situato nella penisola del Peloponneso.

È la prima volta che Ncl aggiunge un homeport secondario in Grecia, come parte dell’espansione in Grecia in collaborazione con il Governo greco. La mossa segue il recente dispiegamento da parte di Ncl di Norwegian Jade ad Atene per la prima volta come parte di una strategia a lungo termine per aumentare ulteriormente la presenza della compagnia in Europa, una delle sue destinazioni crocieristiche più popolari.



Entro il 2023, la compagnia prevede di posizionare nove navi nella regione, con Norwegian Dawn, Epic, Escape, Getaway, Gem, Jade e Star programmate per crociere in Grecia.

"Siamo entusiasti di tornare a navigare con un nuovissimo porto di partenza, offrendo ai nostri ospiti una selezione ancora più ampia di esperienze sia a terra che in mare - ha affermato Eamonn Ferrin, vice president of international business di Norwegian Cruise Line -. La Grecia ha dimostrato di essere una destinazione da sogno per gli ospiti non europei, con i primi viaggi nelle isole greche della Norwegian Jade che hanno segnato il tutto esaurito poco dopo aver comunicato il ritorno alla navigazione. Con una domanda così forte, siamo entusiasti di espandere la nostra offerta in Grecia con una nuova opportunità di imbarco in questa destinazione, offrendo ai nostri ospiti un’ampia gamma di itinerari tra cui scegliere”.