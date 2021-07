Il Gruppo Tui riprende le operazioni su Croazia, Palma e Creta

Durante questa settimana, Tui riprenderà i voli e le vacanze verso la Croazia, Palma di Maiorca e Creta.

Come riportato da TTG Media, oggi ricominciano i viaggi a Creta e giovedì a Palma. Poi, nel fine settimana, Tui tornerà in Croazia, iniziando con voli e vacanze per Dubrovnik in partenza la domenica. Seguiranno Spalato lunedì 2 agosto e Pola martedì 3 agosto. La Croazia è stata aggiunta alla lista verde del Regno Unito lo scorso 19 luglio, sebbene da allora abbia introdotto il requisito di test negativo per tutti gli arrivi dal Regno Unito, comprese le persone completamente vaccinate.

Tui sta rivedendo il suo programma su base trisettimanale tenendo conto degli aggiornamenti del governo britannico e ha escluso di operare verso destinazioni in lista rossa o mete in cui è richiesta la quarantena all'arrivo, a meno che ciò non possa essere evitato attraverso i test.



Il Gruppo è attualmente operativo verso diverse destinazioni che per la Gran Bretagna sono in lista verde, tra cui Madeira, Porto Santo, Malta, Gibilterra, Islanda e Jersey, nonché Antigua e Barbados. Le destinazioni della lista gialla servite da Tui, nel frattempo, includono le Baleari e le Canarie, Cipro, Giamaica, Alicante e Malaga, diverse isole greche e Santa Lucia.

Le partenze per Canada, Kenya, Seychelles e Tobago fino al 31 luglio sono al contrario state annullate, così come i viaggi per Halkidiki, Cefalonia, Prevesa, Samos, Santorini, Thassos in Grecia e Agadir in Marocco.



I viaggi in montagna proposti da Tui in Svizzera sono bloccati almeno fino al 1 agosto e quelli in Italia fino al 10 agosto.

Anche i viaggi in Bulgaria sembrano destinati a un lungo periodo di cancellazioni dopo che la Bulgaria ha aggiunto il Regno Unito alla sua lista rossa, lo stesso giorno in cui il Regno Unito l’aveva inserita nella sua lista verde. Altre destinazioni attualmente non servite da Tui includono Stati Uniti, Turchia, Messico, Emirati Arabi Uniti, Maldive, Mauritius, Costa Rica, Cuba, Egitto, Tunisia e Repubblica Dominicana.