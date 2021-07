Una nave che si ispira al Rinascimento e che vuole essere un simbolo di ripartenza. Costa Firenze, inaugurata di recente al cruise terminal di Savona, fa intendere chiaramente quali siano gli obiettivi che Costa Crociere ha in serbo per questa new entry che si affianca alle già operative Costa Smeralda, Luminosa e Deliziosa.

I target: famiglie e coppie. L'itinerario: una settimana da Savona con scali a Civitavecchia, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari e, da fine luglio a fine agosto, anche Malta. “Questa nave conferma il progressivo ritorno alla normalità della nostra compagnia - evidenzia Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere - e racchiude il concetto di ‘rinascimento’ come termine che meglio rappresenta lo stile italiano e che ben si adatta al momento che stiamo vivendo. Un periodo di progressione costante, che ci offre l'opportunità di ripensare al turismo con nuovi principi di inclusione e sostenibilità. Gli stessi che sono alla base della partnership con la Città di Firenze”.



Una nave che segna la ripresa della compagnia dopo la pandemia e che vi mostriamo in anteprima in un ampio servizio sul nuovo numero di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition a questo link, e nella fotogallery qui sotto.