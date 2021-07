Oceania Cruises, 16 nuovi itinerari per il 2022

Oceania Cruises arricchisce la programmazione per il 2022 con 16 nuovi itinerari su Tahiti e l'Europa in vendita già da fine giugno.

Protagoniste saranno la rinnovata nave Regatta e Nautica, di recentissima costruzione. Quest'ultima debutterà il 1 aprile del prossimo anno proprio nel Vecchio Continente con un tour da 10-24 giorni che toccherà le coste italiane e francesi, la Spagna e ancora le Canarie. Tra le destinazioni, anche Roma e Trapani.

Regatta andrà invece in direzione Tahiti con tre crociere da 10 giorni, con partenza da Papeete, dal mese di febbraio per vivere appieno la magia della Polinesia.



Come riporta travelpulse.com, l'obiettivo dell'azienda, a fronte di una domanda in crescita a livelli record, è quello di ampliare l'offerta così da supportare gli adv rivenditori con ulteriori opportunità da proporre ai clienti.

Gaia Guarino