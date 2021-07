Al Domina Coral Bay arriva la 'wellness boat'

Novità in arrivo al Domina Coral Bay di Sharm El Sheikh, dove chi vuol fare immersioni subacquee o semplicemente godersi una gita in barca potrà disporre di un’imbarcazione ad hoc che una volta alla settimana diventerà una vera e propria ‘wellness boat’ in cui rilassarsi o fare snorkeling.

Così, quello che era un semplice trasferimento in mare da e per i luoghi in cui godere della barriera corallina, diventa un ulteriore momento di relax. Tra l'altro, Domina Coral Bay ha una sua marina privata, l'unica di Sharm, di cui possono beneficiare i clienti.



Dai primi giorni di agosto 2021 uno dei fisioterapisti delle Spa di Domina salirà a bordo e durante la navigazione verso il punto d’immersione per una lezione di ginnastica posturale, tecnica di respirazione o pilates a corpo libero. Sarà anche possibile effettuare un massaggio sul ponte senza comunque rinunciare alla privacy, grazie all'uso strategico dei tendalini. Per chi lo preferisce, sarà anche possibile utilizzare per i massaggi la grande cabina privata della barca.



Successivamente, dopo l'immersione, che a volte è doppia, a bordo verrà servito il pranzo che viene fornito al dipartimento Food & Beverage di Domina Coral Bay con un menu appena rivisto in chiave italian style. E non è tutto. Durante il rientro al resort, ecco un’ulteriore sessione con il fisioterapista: rilassamento, meditazione o altre attività.



"Proprio in queste ore stiamo mettendo a punto il nuovo assetto dell'imbarcazione che, dopo un breve periodo di rodaggio, diventerà la nostra wellness boat - racconta Luca Damoli, general manager di Sheikh Coast, il diving center di Domina a Sharm El Sheikh -. Vorremmo regalare ai nostri ospiti, siano essi sub, snornekelisti oppure accompagnatori, un'esperienza multisensoriale di wellness. Ad esempio, il menu del pranzo è firmato dal nostro executive chef Gaspare Favarotta”.

E dopo un'immersione con massaggio in mare aperto, si può continuare presso Elisir, la Spa in stile moresco affacciata sul mare di Domina Coral Bay.