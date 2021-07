Domina Zagarella Sicily: da Ciacci a Justine Mattera, estate all’insegna dello spettacolo

Un’estate di arte, comicità e musica al Domina Zagarella Sicily. Il resort punta sugli eventi, aprendo anche al pubblico esterno e proponendo ospiti di eccezione e un ricco programma di spettacoli e dinner show.

Dopo il primo appuntamento di sabato 17 luglio 2021, che ha visto Giovanni Ciacci presentare il suo libro ‘Favole Arcobaleno, storie e leggende di persone libere’, il calendario prevede un nuovo evento in presenza dell’opinionista di Canale 5. Il 31 luglio, infatti, Ciacci sarà sul palco del Domina Zagarella Sicily per raccontare un altro suo libro: ‘La Contessa’.



Il 24 luglio 2021 in scena Justine Mattera, che racconterà ‘Just Me’. Per il suo cinquantesimo compleanno, la showgirl ripercorrerà le tappe che l’hanno portata al successo.



Oltre alle presentazioni di libri, Domina Theatre, proporrà spettacoli musicali e tanta comicità. Il 21 luglio salirà sul palco Marco Ferradini con la figlia Marta. Il 28 luglio sarà la volta del comico Roberto De Marchi e il 4 agosto del mago comico Eta Beta.