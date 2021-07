Napoleon potenzia il booking online e ringrazia le agenzie per la pazienza

Potenziato il booking online di Napoleon per rispondere all’incremento di richieste da parte delle agenzie di viaggi, che confermano l’ottimo andamento del prodotto Mare Italia.

“Il mercato ci premia come specialisti del Mare Italia – spiega Marco Rosselli, responsabile commerciale Napoleon Tour Operator – e, alle porte di agosto, la tendenza a prenotare all’ultimo momento sta incidendo notevolmente sulla quantità di richieste inbound, generando qualche ritardo nelle risposte”.



Per questo il booking online è stato potenziato, per permettere agli agenti di viaggi di verificare più facilmente e velocemente la disponibilità online, garantendo risposte precise in tempi ridottissimi ed evitando lunghe attese telefoniche.



Per smistare il flusso di richieste, inoltre, lo staff del booking di Portoferraio è operativo tutti i giorni, festivi inclusi, a orario continuato, dalle 9 alle 20.



“L’impegno e gli investimenti ci stanno premiando – prosegue Rosselli – e ringrazio tutti gli agenti per la fiducia che ci dimostrano, oltre che per la pazienza per le frequenti lunghe attese, dovute alla grande richiesta. Il continuo scambio di informazioni e di opinioni sulla qualità del servizio ci ha consentito di migliorare ulteriormente”.