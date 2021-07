Domina Coral Bay e Sharm el Sheikh sono sempre più vicini all'Italia e ai viaggiatori italiani. Malgrado le limitazioni di viaggio ancora in vigore, le compagnie aeree che dall'Italia raggiungono la località turistica egiziana sono sempre di più. A Swiss Air, Egypt Air, Air Arabia, Neos Air, Turkish Airlines e tante altre si è aggiunta anche Albastar, che dall'8 agosto 2021 volerà a Sharm el Sheikh da Milano Bergamo, Napoli e Bari.

Per raggiungere le spiagge di Sharm, da Bari bastano poco più di tre ore, come da Roma, mentre da Milano si impiega solo un'ora in più. Il Domina Coral Bay offre non solo spiagge e mare, ma anche ampie possibilità di praticare attività sportive e di beneficiare dell’assistenza dello staff, che tra l'altro è stato interamente sottoposto a vaccinazione anti Covi-19 da tempo.