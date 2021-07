Virgin Voyages: nuove modifiche alla programmazione delle crociere

Ancora modifiche alla programmazione di lancio delle due navi di Virgin Voyages. La compagnia del gruppo di Richard Branson sconta ancora gli effetti della pandemia e delle restrizioni in atto ed è costretta a rivedere ancora una volta il debutto sul mercato.

Per quanto riguarda la Scarlet Lady, si legge su Travelweekly, la prima unità a entrare in flotta ma mai salpata a causa dei vai lockdown, l’avvio delle crociere dalla Gran Bretagna riservate solamente ai cittadini britannici vaccinati è stato spostato in avanti di alcune settimane e di conseguenza l’avvio delle crociere ai Caraibi non ci sarà prima del 6 ottobre.



Cambio di programma anche per la Vailant Lady: le prime crociere da Portsmouth inizieranno solo il mese di marzo del 2022.