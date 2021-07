Triscovery, le escursioni giornaliere in barca a portata di click

Si chiama Triscovery ed è un portale per prenotare escursioni giornaliere in barca sia in Italia che all’estero, entrato recentemente nel modo di Letyourboat, che ha acquisito l’azienda per rafforzare la sua leadership di mercato nella vendita online di escursioni giornaliere in barca e motonave.

Triscovery annovera 250 armatori professionali ubicati principalmente in Italia, ma anche a Maiorca, Fuerteventura, Corfù e Malta. Tra le Regioni più gettonate in Italia per Triscovery il portale segnala Liguria, Sardegna, Toscana, Puglia, Campania e Sicilia. E fra le destinazioni le Grotte Bue Marino o Cala Mariolu ad Orosei, Cala Rossa e Grotta degli Innamorati a Favignana, Cala Coticcio a Caprera, Isola della Malva a Porto Cesareo, Grotte di Porto Selvaggio nel Salento.



“L’acquisizione di Triscovery – afferma il ceo e founder di Letyourboat, Walter Vassallo - consente di ampliare l’offerta di entrambi le divisioni societarie attraverso il cross selling, e incrementa lo sviluppo di servizi sempre più personalizzati, in modo da poter fornire ad ognuno esperienze uniche, cucite su misura, anche nel caso si scelga di passare una sola giornata al mare diversa dalle altre”.