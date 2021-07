Si alza il velo su Costa Firenze, ora la crociera inaugurale

Prima uscita ufficiale per la nuova ammiraglia di Costa Crociere questa mattina nel porto di Savona. Costa Firenze partirà infatti poi per la sua crociera inaugurale il prossimo 4 luglio alla volta di Civitavecchia/Roma, Napoli, Catania, Palermo e Cagliari.

“Abbiamo pensato questa nave per offrire ai nostri ospiti un’esperienza unica, in particolar modo per il target famiglie e coppia – ha sottolineato il direttore generale Mario Zanetti -. Il debutto di Costa Firenze, così come la ripartenza delle altre tre navi Costa che sono tornate in crociera nelle scorse settimane, è per noi l’occasione per promuovere un nuovo modello di turismo, in cui crediamo molto in quanto azienda leader del settore”.



La città di Firenze e il rinascimento fiorentino fanno da leit motiv della nave realizzata da Fincantieri con peculiarità anche nell’offerta enogastronomica di bordo. Durante la presentazione il d.g. insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella, hanno annunciato una collaborazione per la promozione turistica della città, il cui primo atto sarà il contributo da parte di Costa al restauro delle targhe dantesche, nell’anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.



Dopo i primi itinerari tutti italiani, da fine luglio a fine agosto entrerà in programmazione anche Malta e dal 12 settembre Marsiglia, Barcellona e Ibiza. Nel corso dell’inverno 2021/22 Costa Firenze si posizionerà invece a Dubai per visitare Emirati Arabi Uniti, Qatar e Oman con pacchetti comprensivi anche di ingresso a Expo Dubai.