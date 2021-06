Wizz Air ricerca personale di cabina per le basi in Gran Bretagna

Wizz Air aggiunge nuovi collegamenti e apre la campagna di recruiting per il personale di bordo che lavora nelle basi in Regno Unito.

Come riportato da TTGmedia, l'amministratore delegato di Wizz Air Uk, Owain Jones, ha dichiarato: "Il team di Wizz Air ha accolto con favore l’annuncio del Governo del Regno Unito che ha aggiunto nuove destinazioni alla lista verde. I viaggiatori completamente vaccinati potranno tornare dalle destinazioni gialle senza essere messi in quarantena entro la fine dell'estate, il che significa che i nostri clienti hanno più scelta quando decidono la vacanza post-blocco”.

La compagnia aerea sta cercando personale per l'equipaggio di cabina a Luton, Gatwick, Doncaster Sheffield e Cardiff. "Sappiamo che la domanda c'è e siamo pronti ad accelerare rapidamente le nostre operazioni per l'estate - ha affermato Jones -. Speriamo che il Governo aggiunga più destinazioni europee alla lista verde per far viaggiare più persone e per fornire una spinta necessaria alle economie locali, sia nel Regno Unito che all'estero".