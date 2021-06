Il vento dell’estate è cambiato. L’imminente introduzione del Green Pass europeo e la campagna vaccinale stanno producendo quello che fino a poche settimane fa sembrava un miracolo, e i telefoni di tour operator e agenzie stanno tornando a squillare.

Italia sempre regina dell’estate, con alcune regioni che stanno producendo ottimi numeri e altre che comunque stanno ricominciando a macinare risultati.

L’umore che TTG Italia ha registrato intervistando gli addetti del settore è quindi positivo, anche se già serpeggia la preoccupazione per il post estate. “La destinazione Italia non può essere la panacea per risolvere tutti i mali – lamentano gli operatori – ed è necessario riaprire al più presto i confini italiani ed europei nelle due direzioni, sia per favorire i viaggi a lungo raggio, sia per veder tornare gli stranieri nel nostro Paese”.

Marginalità da ricostruire

Anche perché il lungo raggio garantisce una marginalità importante e alcune mete come il Mar Rosso sono insostituibili sul nostro mercato.

