Msc e la classe Seaside Evo: la nuova nave si chiamerà Seascape

La seconda nave della classe Seaside Evo di Msc Crociere si chiamerà Seascape. L’annuncio è stato dato oggi in occasione della coin ceremony della nuova unità che si è tenuta nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone.

“Le monete che posiamo oggi segnano una tappa fondamentale nella costruzione di una delle nostre navi e sono un simbolo importante della fiducia che riponiamo nell'industria delle crociere – ha evidenziato l’executive chairman Pierfrancesco Vago -. Msc Seascape è la quinta nave che costruiamo con Fincantieri, su un totale di otto navi ordinate finora al cantiere italiano per l’intera divisione crociere del Gruppo Msc, di cui quattro nel segmento lusso lanciato nei giorni scorsi con il nuovo brand Explora Journeys”.



La nave presenta una stazza lorda di 169.400 GT, entrerà in servizio nel novembre 2022 e sarà in grado di ospitare 5.877 ospiti.