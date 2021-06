Nasce il ‘polo dei viaggi insoliti’: I Viaggi di Levi entra in Kel 12

Kel 12 e I Viaggi di Levi coniano ‘il polo dei viaggi insoliti’. Il tour operator specializzato in itinerari culturali entra a far parte della famiglia Kel 12, per diventare, insieme a quest’ultimo, il punto di riferimento dei viaggi culturali, autentici e sostenibili.



“Siamo entusiasti di accogliere il team Viaggi Levi nella tribù Kel 12 - afferma Gianluca Rubino, amministratore delegato Kel 12 -. Siamo certi che l’integrazione delle migliori competenze e conoscenze tra le due realtà porterà allo sviluppo di nuove ed eccezionali esperienze per i viaggiatori e saprà intercettare ed essere in sintonia con i cambiamenti e le evoluzioni del mercato turistico post pandemico. L’inclusione de I Viaggi di Maurizio Levi rappresenta un’ulteriore rilevante evoluzione per Kel 12, dopo il significativo avvio della collaborazione con National Geographic Expeditions, che ci ha scelto come primi partner italiani ed europei”.

“Ho dedicato la mia vita allo studio, creazione e accompagnamento di itinerari inusuali per far vivere ai viaggiatori luoghi ed emozioni uniche – aggiunge Maurizio Levi, fondatore de I Viaggi di Levi -. Sono fiero di aver aderito a questo progetto ambizioso, che garantisce la continuità di ciò che ho creato e consolidato in questi anni con il mio team, con la filosofia di viaggio che ci anima. Sono certo che Kel 12 saprà valorizzare ulteriormente il brand, preservando l’autenticità, la qualità e l’attenzione sartoriale al viaggiatore”.