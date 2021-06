Msc Crociere aggiunge la Tunisia alle crociere estive 2022

Msc Crociere ha annunciato l'aggiunta della Tunisia e del porto di La Goulette alle sue crociere estive 2022 nel Mediterraneo. Come riportato da Travelmole, Msc Crociere e il Ministero del Turismo tunisino hanno inoltre concordato di lavorare insieme su future azioni, in particolare nei mercati di Italia, Francia e Germania, per promuovere la Tunisia e le crociere.

Habib Ammar, ministro del Turismo tunisino e Foued Ben Othman per il ministro dei Trasporti tunisino, hanno incontrato Pierfrancesco Vago, ceo di Msc Crociere e l’amministratore delegato Gianni Onorato a Ginevra per concordare i viaggi pianificati per il prossimo anno su Msc Opera.

"Non ho dubbi che avere La Goulette nel nostro itinerario nel Mediterraneo occidentale a bordo di Msc Opera sarà di nuovo una grande attrazione per molti dei nostri ospiti" ha commentato Vago.



La nave aggiungerà all'attuale itinerario il porto di La Goulette per un totale di 27 scali da aprile a ottobre 2022 "Siamo entusiasti della prospettiva del ritorno di Msc Crociere in Tunisia la prossima estate e gli ospiti di Msc Opera possono essere certi che scopriranno attrazioni spettacolari", ha commentato Habib Ammar.