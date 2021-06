Dalla Puglia al Portogallo, le mete Boscolo Tours più gettonate per l’estate

Puglia, Costiera Amalfitana e Sicilia. Sono queste le tre destinazioni preferite dai clienti Boscolo Tours per quest’estate. Una stagione che, come la scorsa, sarà caratterizzata da turismo di prossimità, anche se qualcosa si sta di nuovo muovendo sul fronte internazionale con Andalusia, Portogallo e Provenza che stanno riacquistando il terreno perduto la scorsa estate.

Tornando al mare Italia tra i prodotto più richiesti per la Puglia spicca il viaggio di 9 giorni con accompagnatore alla scoperta delle isole Tremiti, del barocco leccese e dei trulli di Alberobello, senza trascurare Castel del Monte, San Giovanni Rotondo e poi ancora Trani, Bari e Otranto.



La proposta incentrata sulla Costiera Amalfitana è invece di 6 giorni e include l’accompagnatore e le guide locali. Il viaggio parte da Napoli, prosegue con la Reggia di Caserta e il suo parco, e tocca Pompei, Capri e ancora Amalfi e Ravello.



Alla scoperta della Sicilia

È un tour accompagnato anche quello che si concentra sulla Sicilia: 9 giorni con tappa ad Agrigento, Palermo, Noto, Modica e Caltagirone, oltre a una puntata nelle Egadi, alla scoperta di Favignana e Levanzo.



Per quanto riguarda, invece, l’estero, per la Spagna sta riscuotendo interesse il tour di 8 giorni dell’Andalusia, con tappe tra l’altro a Malaga, Siviglia, Cordova, Granada e le spiagge della Costa del Sol.

Per la Francia la scelta ricade soprattutto su Camargue e Provenza, da scoprire in un itinerario di 7 giorni, mentre il Portogallo viene scelto dai clienti Boscolo con il Gran Tour che lo attraversa da Nord a Sud.



Itinerari personalizzabili

Tutti i viaggi guidati sono personalizzabili fin dal momento della partenza: se il cliente predilige ritmi rilassanti e lenti potrà scegliere gli itinerari in pullman che partono direttamente dalla propria città o raggiugere il punto di partenza grazie alla rete di navette Boscolo.



Per un trattamento ancora più personalizzato Boscolo mette a disposizione il servizio ‘Partenza sotto casa’ che, con un supplemento, offre la possibilità di partire direttamente dal proprio domicilio.