Il lungo raggio resta la partita più importante da giocare nel prossimo futuro. Lo sa bene Fabio Savelloni, direttore generale di Idee per Viaggiare, che conferma come, malgrado tutto, dalla fine di aprile “Il mood in agenzia è cambiato. Di settimana in settimana stiamo assistendo a un incremento delle prenotazioni sul lungo raggio; basti pensare che comparando la prima settimana di maggio con la prima di giugno i numeri sono triplicati". Numeri ancora piccoli forse, ma comunque indicatori di un trend in recupero.

Per il lungo raggio il booking si concentra sull'autunno e soprattutto sul periodo di Natale e Capodanno, ma Savelloni è comunque ottimista: "Abbiamo una percentuale minima di prenotazioni per agosto, ma l'indicatore sui preventivi è positivo. La prospettiva su Oceano Indiano, Maldive in particolare, ed Emirati è buona".



L’importante è che il Governo prenda una posizione netta, consentendo di riaprire almeno verso destinazioni considerate ‘sicure’. "Si tornerà a viaggiare, come e più di prima, magari con qualche precauzione in più. Sul lungo raggio il 2022 sarà ancora un anno di transizione, mentre il 2023 dovrebbe far tornare i t.o. ai livelli 'pre Covid'".

