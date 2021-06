Onorato, Msc Crociere: “Ripartiamo insieme alle agenzie”

Per l'estate 2021 Msc punta anche sull'Adriatico. Sabato 12 giugno è salpata da Trieste Msc Splendida, quinta nave della compagnia a riprendere la navigazione dopo lo stop causato dalla pandemia. Ogni sabato la nave imbarcherà passeggeri di fronte a piazza Unità d'Italia e partirà alla volta di un itinerario di 7 notti con scali ad Ancona, Dubrovnik, Bari, Spalato (dal 3 luglio sostituita da Cattaro), Corfù. Alla cerimonia della Maiden Call nel porto giuliano, oltre alle autorità locali c'erano anche Gianni Onorato e Leonardo Massa rispettivamente ad e managing director di Msc Cruises che hanno ribadito le intenzioni della compagnia per il prossimo futuro e rivolto più di un ringraziamento agli agenti di viaggio presenti a bordo per la prima convention Maavi.

"Finalmente siamo pronti a ripartire anche da Trieste. Una città che abbiamo nel cuore, così come questa regione dove abbiamo scelto di costruire molte delle nostre navi con Fincantieri, tra cui 4 navi extra lusso del nuovo brand del Gruppo per un investimento di 2 miliardi" ha detto Gianni Onorato riferendosi al nuovo progetto Explora Journeys. L'ad ha anche sottolineato l'importanza dei protocolli di sicurezza che hanno permesso di tornare a navigare nel Mediterraneo, in Nord Europa e in Regno Unito. "Per l'estate 2021 abbiamo in servizio 11 navi ma ce ne sono ancora 8 che sono ferme fino a novembre o dicembre, non è facile ma stiamo facendo del nostro meglio per assecondare la voglia di tornare a viaggiare. Siamo felici di poter essere stati i primi a ripartire in Italia, Europa e Regno Unito ma di essere i primi che torneranno a scalare Marsiglia il 20 giugno e Barcellona dopo 7 mesi di assenza".



Anche per Leonardo Massa la scelta di Trieste come home port e il nuovo posizionamento di Splendida significano voglia di ripartire e investire su un itinerario ricco di fascino: "Da Trieste la nave effettuerà 15 toccate fino al 25 settembre. Con questa nave ritorna anche un prodotto, un concept che mancava da tempo nel Mediterraneo: lo Yacht Club. Si tratta di una proposta molto amata e che permette di poter regalare una vacanza con un livello di servizio personalizzato. Gli ospiti possono vivere un'esperienza di esclusività".



"È dura perché si è dovuto ricominciare da capo nel nostro settore. E ringrazio gli amici agenti di viaggi che sono qui con noi perché loro hanno sofferto quanto e addirittura più di noi - ha detto Onorato -. Possiamo ripartire, insieme abbiamo buone opportunità. Dobbiamo soddisfare un'esigenza quasi naturale delle persone, ma essere pronti, farlo con calma e bene. Le navi sono ripartite non ancora piene, ma se c'è il prodotto non sarà un problema. È importante investire in comunicazione e focalizzarsi poi sulla questione dell'accessibilità".

Martina Tartaglino