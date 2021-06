Msc Crociere sbarca nel mondo del lusso. La compagnia ha annunciato il lancio di un nuovo marchio, ovvero Explora Journeys, che si rivolge proprio al segmento dei viaggi in mare a 5 stelle.

Quattro le unità che entreranno in servizio per il nuovo brand: la prima, Explora (costruita da Fincantieri) salperà nel 2023; le altre saranno consegnate nel 2024, nel 2025 e nel 2026.



Le rotte partiranno alla scoperta di destinazioni e percorsi anche meno battuti.



"Costruire un marchio di lusso che ridefinisca l'esperienza crocieristica e crei una categoria a sé stante è stata una visione che io e la mia famiglia abbiamo coltivato da lungo tempo" ha precisato Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises. Il manager ha sottolinea che i viaggi saranno progettato per permettere agli ospiti "di rilassarsi, creare ricordi, e custodire il tempo trascorso in a bordo e sul mare con i loro cari. Dopo tutto, il tempo è il massimo del lusso che ci si possa concedere".



La prima nave

Explora sarà dotata di 461 suite e residenze fronte Oceano; le suite, inoltre, partiranno da 35 metri quadrati. In totale ci saranno 14 ponti, con un totale di 2.500 metri quadrati di vista sul mare, 64 cabanas private su 3 piscine esterne.



Una quarta piscina inoltre sarà dotata di vetro retraibile, per garantire l’attività con qualunque situazione atmosferica. Inoltre lungo la promenade saranno posizionate diverse vasche a idromassaggio interne ed esterne.