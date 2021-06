Msc, ripartono le crociere ai Caraibi dagli Usa

Msc torna negli Stati Uniti. Dopo il via libera del Cdc alle crociere dai porti di Miami e Port Canaveral e al viaggio di simulazione il prossimo 17 luglio, la compagnia annuncia la ripresa degli itinerari verso i Caraibi.

Il 2 agosto Msc Meraviglia salperà dal porto di Miami con viaggi di 3 e 4 notti alla volta delle Bahamas, facendo tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve.



Seguiranno poi, a partire dal 16 settembre, gli itinerari di Msc Divina da Port Canaveral. La nave salperà per viaggi di 3, 4 e 7 notti verso le Bahamas e i Caraibi, facendo tappa nell’isola privata di Msc.



A partire dal 18 settembre, Msc Meraviglia opererà anche crociere di 7 notti da Miami verso le Bahamas e i Caraibi.



“Con la nostra vasta esperienza di crociere in Europa dall’agosto 2020 e il nostro protocollo di salute e sicurezza leader del settore, i nostri ospiti statunitensi possono prenotare con fiducia sapendo che siamo ben preparati per un riavvio di successo in quel mercato – commenta in una nota Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises -. Per garantire un’esperienza più sicura, abbiamo precedentemente annunciato un programma di vaccinazione per tutto l’equipaggio e prevediamo che la maggior parte dei nostri ospiti che prenoteranno una crociera quest’estate siano già vaccinati prima della partenza. La rapida distribuzione dei vaccini negli Stati Uniti è stato un passo decisivo per aiutare i vacanzieri a tornare a viaggiare e invitiamo i nostri ospiti a sfruttare questo ulteriore livello di protezione quando riprenderanno a viaggiare quest’estate”.