Nicolaus punta un’altra bandierina sulla Calabria. Dopo aver siglato un accordo di esclusiva per l’Italia con TD Exclusive, l’operatore annuncia una novità per l’estate 2021: l’Aldiana Club Calabria.

Struttura a 5 stelle, la new entry si affacciata sul tratto di costa dell’area di Sibari, in una posizione strategica, facilmente raggiungibile in auto dal Centro-Sud e in areo dallo scalo a Lamezia Terme.



“Un altro tassello importante per Nicolaus si inserisce nella programmazione, grazie all’accordo con un brand fortemente riconosciuto a livello internazionale – spiega il direttore prodotto del Gruppo Nicolaus Gaetano Stea -. Siamo molto soddisfatti per questo importante traguardo di business, poiché la qualità del prodotto è eccellente e ci permette di offrire una novità perfettamente in linea con le aspettative della clientela più esigente. L’area in cui si trova è, inoltre, strategicamente molto importante e con una struttura di questo livello andiamo a mappare incisivamente l’area del prodotto generalista di alto livello, area che affianca sinergicamente quella brandizzata, coperta da un’altra importante esclusiva quale il Valtur Calabria Otium Resort, contiguo a questa new entry”.



La struttura

Di recentissima costruzione, il resort si caratterizza per la sua 'eleganza contemporanea', con arredamenti di design ed eleganti finiture, e la sua attenzione per lo sport.



La struttura dispone infatti di: 7 campi da tennis, di cui 5 in terra battuta; campi da calcio e da basket; area fitness e palestra con attrezzi Technogym; postazione per il tiro con l’arco; e piscina coperta semi-olimpionica.



Non manca poi un centro wellness di ultima generazione. Nell’area pool all’aperto è presente, inoltre, anche una piscina riservata ai bambini che hanno a loro disposizione anche un Miniclub.



Per quanto riguarda il food, l’Aldiana Club Calabria offre un trattamento all-inclusive premium. Gli ospiti possono scegliere tra il ristorante principale con buffet serviti, un ristorante alternativo con menù gourmet e 5 bar che propongo una selezione di bevande nazionali e internazionali, senza costi aggiuntivi. Massima l’attenzione anche per le proposte all’insegna del well being.