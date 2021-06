di Isabella Cattoni

Si lavora come e più di prima e finalmente si respira un’aria positiva. “Non ci siamo mai fermati. Abbiamo continuato a lavorare in tutti questi mesi, restando al fianco degli agenti e procedendo a un’importante piano di riorganizzazione interna e di investimenti in campo tecnologico. Ma l’investimento più importante sostenuto dall’azienda è stato quello relativo al capitale umano e il nostro primo obiettivo è quello di riportare a pieno regime la forza lavoro, forte di 140 dipendenti”.

Fabio Savelloni, direttore generale di Idee per Viaggiare, commenta così una fase nella quale si respira finalmente un po’ di ottimismo anche per chi come il t.o. è specializzato sul lungo raggio. “L’anno scorso – spiega il manager – a pari periodo non avevamo prenotazioni in casa, mentre quest’anno nelle ultime settimane stiamo ricevendo non solo richieste di preventivi ma anche conferme per viaggi a partire dall’autunno-inverno”.

I nodi da sciogliere

Certo, ci sono ancora nodi da sciogliere, ma la voglia di viaggiare sta tornando e Savelloni invoca l’apertura di corridoi che permettano anche a noi italiani di raggiungere destinazioni sicure. “Al di là dell’esperienza dei voli Covid tested su Dubai, puntiamo molto sulle Maldive (nella foto) e sull’oceano Indiano. Il mercato è ‘caldo’, pronto a ripartire, occorre tuttavia che alcune tessere del puzzle vadano al loro posto. In primis, un elemento essenziale è l'apporto dei vettori aerei. Occorrono poi procedure semplificate per permettere ai viaggiatori di spostarsi serenamente e l’apertura di accordi bilaterali, almeno lungo alcune direttrici secche, senza scali intermedi”.



Il booking

Intanto, le prenotazioni crescono di settimana in settimana e rispetto ai primi di maggio in questi ultimi giorni sono già triplicate. “Abbiamo dato vita a diversi progetti, come ad esempio Idee Moon Collection, proprio per favorire le prenotazioni o la conversione dei voucher rendendo più elastica la scelta di chi deve partire in viaggio di nozze”.

Un altro progetto sul quale il t.o. sta lavorando è quello relativo a Expo Dubai: “Un’occasione importante, sulla quale stiamo concentrando investimenti ed energie per collaborare al meglio con i nostri partner agenti di viaggi”.

“Stiamo recuperando terreno e la sa speranza è che indietro non si torni più. Da questi mesi di difficoltà comunque il comparto dei tour operator è uscito più unito e solidale e questa lezione non verrà dimenticata”.